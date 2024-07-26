شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم الغانى حميدو عبد الفتاو لاعب ميدياما الغاني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم فى إبرام الصفقة الرابعة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لغزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو تقديم الغانى حميـــدو عبد الفتــاو لاعب ميدياما عقب توقيع اللاعب والخضوع الى الكشف الطبي لاتمام التعاقد.

وقع اللاعب الدولي الغاني حميدو عبد الفتاو البالغ من العمر 25 عاماً عقود إنضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادماً من نادي ميدياما الغاني لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وكان ضم مسئولي غزل المحلة 3 صفقات بصفة رسمية حتى الان وهم محمد أسامة لاعب خط وسط لمدة 4 سنوات و محمد عصـام جوكر من فريق سموحه بعقد إعـارة لمـدة عـام واحد بنيـة البيــع و موري توريـه لاعب خط وسط المنتخب الأوليمبي الإيفواري.

ويستعد فريق غزل المحلة تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك لخوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل حيث يخوض الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية ولعب مباريات بعض المباريات الودية للوقوف على التشكيل الأنسب.