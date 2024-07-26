شكرا لقرائتكم خبر عن أندية فرنسية تتابع زيزو فى الأولمبياد تمهيدا لضمه فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم بعض أندية الدورى الفرنسى بمتابعة أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس المقامة حاليًا.

وترغب أندية الدورى الفرنسى فى متابعة زيزو عن قرب خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك لضم اللاعب فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من أحمد زيزو أنه فى حالة الموافقة على الاحتراف سيكون عن طريق أحد الأندية فى الدوريات الكبرى.

على صعيد آخر، طوى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، صفحة مباراة الدومينيكان التي أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس، ويبدأ اليوم الاستعداد للمواجهة الثانية أمام منتخب أوزباكستان المقرر لها في السادسة مساء السبت المقبل.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة التي يخوض منافساتها المنتخب الأولمبى الوطني، برصيد 3 نقاط بفد فوزه الصعب على أوزباكستان، بينما يأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما أمس، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط بعد خسارته أمام الإسبان.