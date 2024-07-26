شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك فى الدورى.. 5 غيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة 32 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويفقد الفريق في اللقاء، جهود محمود مرعي وأحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف وكريم حافظ للإصابة.