شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز للحكم محمد عادل غدا، ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE". وجاء طاقم التحكيم لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى:

من جانب آخر يعانى أوباما من إصابة في القدم، ويخضع لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني يوسف أوباما من آلام في القدم، وفضل الجهاز الفني لخوض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.