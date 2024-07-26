شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفى بذكرى ضم علي معلول: مرت 8 سنوات والباقى تاريخ والان مع تفاصيل الخبر

احتفى النادي الأهلي بتعاقده مع النجم التونسي علي معلول قبل ثمانية أعوام، حيث نشرت صفحات الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ علي معلول بالقميص الأحمر، وكتبت عليها: فى 2016.. تم تقديم معلول كلاعب للأهلي.. والباقي تاريخ".



الأهلي

وتعاقد الأهلي في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2016 مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول، قائد نادي الصفاقسي التونسي وقتها في صفقة بلغت الـ750 ألف دولار.

ويعد معلول هو اللاعب الأجنبى الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ القلعة الحمراء، قبل تعرضه للإصابة بقطع جزئي فى وتر أكيلس خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى رادس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المارد الأحمر فى التتويج باللقب.

بدأ معلول رحلته مع الأهلى ليصبح واحدًا من أساطير النادي الأحمر، وحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016، نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.