شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كامل يلعب دور "زميل الأمس منافس اليوم" فى مباراة الزمالك وبيراميدز غدا والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم صورة لأبرز نجوم بيراميدز والزمالك، والذين سبق لهم اللعب لكلا الفريقين، حيث سبق لـ 12 لاعباً اللعب لكلا الناديين، وهم: أحمد الشناوي، يوسف أسامة نبيه، عبد الله السعيد، عمر جابر، علي جبر، نبيل دونجا، أحمد توفيق، سيف جعفر، مصطفى فتحي، ناصر منسي، محمود دونجا، ومروان حمدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام في التاسعة مساءً،

وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز للحكم محمد عادل غدا، ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، تعرض محمد صبحي حارس مرمى الفريق لإصابة عبارة عن شرخ في عظمة الكتف خلال مشاركته في التدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وأضاف طبيب الزمالك خلال تصريحاته لليوم السابع أن محمد صبحي اشتكى من آلام في الكتف بعد بسبب السقوط أكثر من مرة في التمرين، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية اتضح تعرضه لشرخ في الكتف ويغيب لمدة 4 أسابيع عن الفريق.