أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 – 7 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 – 7 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المصرى غدا فى الدورى.

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المصرى غدا فى الدورى.. استبعاد 10 لاعبين

استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، 10 لاعبين من مباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء غدا، الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

إصابة محمد صبحى حارس مرمى الزمالك بشرخ فى الكتف ويغيب 4 أسابيع

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، تعرض محمد صبحى حارس مرمى الفريق لإصابة عبارة عن شرخ في عظمة الكتف خلال مشاركته في التدريبات، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا، الجمعة، في الدوري.

طاقم تحكيم فرنسى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى غدا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم فرنسى لادارة مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى غدا ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE".

تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري، بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل قبل مباراة بيراميدز الماضية.

ميكالي: تعادلنا مع الدومينيكان لا يعنى خروجنا .. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل

قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم ان تعادلنا مع الدومينيكان في بداية المشوار الاوليمبي لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا.

بعثة مصر تصل إلى باريس استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.. صور

وصلت منذ قليل البعثة المصرية إلى باريس استعدادا إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى غدا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز للحكم محمد عادل غدا، ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE". وجاء طاقم التحكيم لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالى:

"هاتريك" حسام حسن يقود منتخب الأندية للفوز على أساطير الأهلى والزمالك 5-4

حقق منتخب الأندية المصرية الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة اهداف مقابل أربعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإسماعيلي لشراء عمر الساعي

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، من أجل التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبد الرحيم دغموم يقترب من العودة لقائمة المصرى أمام الأهلى

اقترب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، من تدعيم صفوف فريقه في اللقاء المرتقب أمام الأهلي بعد تعافيه من الكدمة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدوري.