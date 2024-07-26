شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نفتخر بمدينة العلمين الجديدة وميدو سيراجع نفسه فى العودة من الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حازم إمام نجم الكرة المصرية عن انبهاره بمدينة العلمين الجديدة والشكل الذي أصبحت عليه في وقت قياسي، وأضاف حازم إمام خلال حديثه عبر قناة أون تايم سبورت: "البعض يقول إننا (بنطبّل) لكن أنا بطبل للي شايفه صح، نفتخر بوجود مدينة العلمين الجديدة وتأسيسها بهذا الشكل".

وأضاف حازم إمام: "أعتقد أن ميدو سيعيد التفكير في مسألة العودة من الاعتزال بعد مستواه في مباراة الأساطير، الأمر ليس سهلاً أن تعود بعد الاعتزال".

وحقق منتخب الأندية المصرية الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

افتتح عبد الستار صبري أهداف منتخب الأندية بهدف رائع بكعب القدم في شباك أمير عبد الحميد، وأضاف حسام حسن نجم المصري السابق الهدف الثاني بعد مرواغته لأحمد حسن ووضعها في شباك أمير عبد الحميد في آخر ثواني الشوط الاول.

ونجح حسام حسن نجم المصري السابق، في إحراز هدف منتخب الأندية الثالث، ورد عبد الحليم على أحمد حسام ميدو بهدفين متتاليين لتقليص الفارق لأساطير الأهلي والزمالك، لتصبح النتيجة 3 / 2 لمنتخب الأندية.

وسجل عبد الستار صبري الهدف الرابع بعدما راوغ أمير عبد الحميد في لقطة من الزمن الجميل، ورد هشام حنفي بهدف صاروخي لأساطير الأهلي والزمالك، ثم تعادل تامر بجاتو لأساطير الأهلي والزمالك بالهدف الرابع، ثم عاد حسام حسن وسجل الهدف الثالث له والخامس لمنتخب الأندية لتصبح النتيجة 5 /4.