الامارات | 5 رياضيين عرب مرشحون للذهب في «باريس 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي تنطلق رسمياً، اليوم، في العاصمة الفرنسية، حضوراً عربياً لافتاً لخمسة أبطال يمتلكون حظوظاً وافرة للظفر بالميدالية الذهبية، في ظل النتائج المميزة التي حققوها خلال مشوارهم الرياضي في الفترة الأخيرة.

ونجح 305 رياضيين عرب في حجز بطاقات التأهل إلى الأولمبياد في مختلف الألعاب، وعلى الرغم من غياب رياضة الكاراتيه عن جدول الدورة الحالية، بعدما كانت قد حققت في النسخة الماضية «طوكيو 2020» إنجازات عربية لافتة، إلا أن حظوظ العرب قائمة بقوة للتتويج برياضات أخرى، عبر رياضيين سبق لعدد منهم أن بصموا بقوة في الدورة الماضية التي تقلدت فيها الرياضة العربية 18 ميدالية، منها خمس ذهبيات، ومثلها فضيات، وثماني برونزيات.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمسة نجوم عرب مرشحين للمنافسة على الميداليات الذهبية في «أولمبياد باريس 2024» على النحو الآتي:

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