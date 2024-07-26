الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تختتم دورة أساسيات الفنون الصحفية لمنتسبيها

المنامة - ياسر ابراهيم - تختتم الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، اليوم الجمعة، الدورة التدريبية حول أساسيات الفنون الصحفية، بمشاركة 50 مشاركًا ومشاركة من مختلف المحافظات، وتقدّمها الدكتورة خلود محمود، أستاذة الاعلام الرقمي بجامعة الاسكندرية، والمحاضر الزائر لليونسكو.

وأوضح أمين عام الجمعية خالد النواري في تصريح صحفي، أن الدورة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي "ميت"، هدفت إلى رفع قدرات منتسبي الجمعية في تعلّم مهارات الفنون الصحفية.

وبيّن النواري، أن الدورة هدفت إلى إكساب المشاركين مهارة صياغة الأخبار وتحليلها ونشرها، بالاضافة إلى صياغة عناوين الأخبار، وشرح قوالب الخبر الصحفي، وتعريف المشاركين بالأنفوجرافيك كأحد الفنون الصحفية الحديثة التي تمتزج فيها البيانات والمعلومات والأرقام وعرضها بصورة مبسطة ومشوقة.

واشاد النواري بالمشاركة الفاعلة من قبل المشاركين والمشاركات.. مؤكدًا أن الجمعية تعمل على تنفيذ عدة برامج ودورات تأهيليه لأعضائها خلال الفترة المقبلة لبناء قدراتهم، بما يمكنهم من الرفع بمستوى الإعلام الرياضي باليمن.

يشار إلى أن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تأسست في العام 2018، كمنظمة مجتمع مدني تهدف إلى رفع قدرات الإعلاميين والصحفيين في المجال الرياضي.