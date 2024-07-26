مباريات الأهلي المتبقية في مسابقة الدوري.. 8 مواجهات حاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ العد التنازلي لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والذي يحمل لقبه النادي الأهلي.

وحقق النادي الأهلي الفوز في آخر جولتين على حساب فريق بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين وبهدف دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لخوض ثمانية مباريات نارية في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي يبدأها اليوم بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه البنك الأهلي يوم 1 أغسطس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم 4 أغسطس المقبل، ثم يواجه نظيره سموحة يوم 8 من نفس الشهر، ويلتقي الأهلي مع نظيره زد يوم 11 أغسطس المقبل.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق إنبي يوم 14 أغسطس، ثم يلتقي فيوتشر يوم 17 أغسطس في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، حصدها من 26 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.