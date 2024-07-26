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كامافينجا يقاتل لحجز مكانه في الموسم الجديد

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ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي إدواردو كامافينجا، لاعب الإسباني، تدريبات قوية في الفترة الحالية استعدادا قبل للموسم الجديد 2024-2025، حيث يتدرب لاعب الوسط الفرنسي في لوس أنجلوس بجدية وقوة كبيرة خلال الفترة الحالية.

ويأمل كامافينجا أن يكون أساسياً في تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل، وهو يعلم أن ذلك يتطلب الكثير من العمل والتحضير بسبب قوة المنافسة داخل النادي الملكي.

وينضم كامافينجا الى بعثة ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية في 31 يوليو الجاري،  لخوض عدة مباريات ودية تحضيرية ضد أندية: ميلان، وتشيلسي.

وكان  ريال مدريد قد بدأ استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بفوز ودي بنتيجة (3-0) على ألباسيتي من دوري الدرجة الثانية الإسباني، خلف الأبواب المغلقة، في المدينة "فالديبيباس"، مساء أمس الأربعاء.
ويستعد  ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، يوم 14 أغسطس المقبل في بطولة السوبر الأوروبي، على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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