كامافينجا يقاتل لحجز مكانه في الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدي إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد الإسباني، تدريبات قوية في الفترة الحالية استعدادا قبل للموسم الجديد 2024-2025، حيث يتدرب لاعب الوسط الفرنسي في لوس أنجلوس بجدية وقوة كبيرة خلال الفترة الحالية.

ويأمل كامافينجا أن يكون أساسياً في تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل، وهو يعلم أن ذلك يتطلب الكثير من العمل والتحضير بسبب قوة المنافسة داخل النادي الملكي.

وينضم كامافينجا الى بعثة ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية في 31 يوليو الجاري، لخوض عدة مباريات ودية تحضيرية ضد أندية: ميلان، برشلونة وتشيلسي.

وكان ريال مدريد قد بدأ استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بفوز ودي بنتيجة (3-0) على ألباسيتي من دوري الدرجة الثانية الإسباني، خلف الأبواب المغلقة، في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، مساء أمس الأربعاء.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، يوم 14 أغسطس المقبل في بطولة السوبر الأوروبي، على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.