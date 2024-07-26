جوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن مستقبله في تدريب النادي

ياسر رشاد - القاهرة - طمأن المدرب الإسباني بيب جوارديولا جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن مستقبله في تدريب النادي.

وتحول الشكوك حول مستقبل بيب جوارديولا في الصيف الحالي حيث يمتلك عدة عروض تدريبية سواء أندية أو منتخبات.

وقال جوارديولا : " إذا كنت تحب ما تفعله ، لماذا يجب أن تتوقف ؟ أنا أحب هذه الوظيفة بقدر ما بنفس الوقت عندما تم تعييني مدرباً هنا ، لذلك دعونا ذهب لما هو أبعد " .

وجاءت تصريحات جوارديولا كرسالة طمأنة إلى جماهير نادي مانشستر سيتي ببقائه لفترة أطول مع السيتيزن.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ميلان على ملعب يانكي مساء السبت وسيدخل السيتيزن هذا اللقاء بدون كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودين .