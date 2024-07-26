برشلونة يستهدف نجم لايبزيج لضمه بالميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة بضم لاعب فريق لايبزيج الألماني داني أولمو للتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وكان قد انضم أولمو إلى لايبزيج الألماني في صيف 2020، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن هناك عرض قدمه نادي برشلونة عن طريق المدير الرياضي للفريق ديكو، للتعاقد مع أولمو.

وقدم برشلونة مبلغًا ثابتًا يقدر بمبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.

وتابعت التقارير أن برشلونة سيدفع الـ 40 مليون يورو بالطريقة التالية، 10 ملايين يورو سنويًا في المواسم الأربعة المقبلة على أن يتم سداد الدفعة الأولى في يناير 2025.

قم سيدفع برشلونة 10 ملايين يورو كل يناير للأعوام 2025 و2026 و2027 و2028.

فبهذه الطريقة لن يضطر نادي برشلونة إلى دفع أي شيء لمدة ستة أشهر.

قم كشف التقرير عن المتغيرات سيكون 5 ملايين يورو لكل دوري يتم الفوز به بحد أقصى لقبين.

حيث سيحصل لابيزيج على 10ملايين يورو عندما يفوز برشلونة بالدوريين التاليين.

و5 ملايين يورو إضافية مقابل كل دوري أبطال أوروبا يفوز به برشلونة بلقبين كحد أقصى، وهذا، كما في الحالة السابقة، يعني أن برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو إذا فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في المواسم الخمسة المقبلة.

وبالتالي لن يحصل لايبزيج على أي مبلغ مالي في وقت توقيع الصفقة، وهو ما يعتبره النادي الألماني عرضًا سخيفًا لا يليق به .