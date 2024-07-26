أسطورة مانشستر يونايتد يرشح ثنائي لخلافة ساوثجيت في منتخب انجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - رشح بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثنائي إيدي هاو وبيب جوارديولا لخلافة جاريث ساوثجيت في قيادة منتخب انجلترا خلال المرشحة المقبلة.

وكان منتخب انجلترا بقيادة ساوثجيت قد خسر نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024 أمام اسبانيا بهدفين لهدف خلال الأيام الماضية.

كما تحدث سكولز عن ملف الصفقات الصيفية في مانشستر يونايتد حيث طالب بتعزيز الجانب الهجومي للفريق في الصيف الحالي.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مزيد من التدعيمات في سوق الانتقالات الصيفية وقد تعاقد النادي مع ليني يورو من صفوف ليل صاحب ال18 عاماً ومهاجم بولونيا جوشوا زيركزي صاحب ال23 عاماً .

وقال سكولز في تصريحات نشرتها " مترو " البريطانية :" عندما أفكر في مانشستر يونايتد ، أفكر في المهاجمين الرائعين " .

وأضاف :" كان لدينا مهاجم واحد شاب العام الماضي وهو هويلوند وكان على يونايتد الاعتماد عليه ولم يكن ذلك عدلاً ، إنه لاعب شاب ومازال يتعلم " .