مصدر بالأهلي : لا تعليق على قرارات الرابطة..وننتظر قرارات لجنة الانضباط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أنه لا تعليق من جانب ناديه على قرارات رابطة الأندية بشأن أحداث لقاء بيراميدز في الدوري.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تلك الأحداث ووقتها سيكون لكل حدث حديث.

وكانت المباراة شهدت أحداثا مؤسفة بعد طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز لتدخله العنيف على حسين الشحات والاشتباكات اللفظية من جانب جماهير الأهلي.

عقوبات رابطة الأندية كالتالي:

- إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بسبب طرده للعب العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد وعدم الامتثال لقرار الطرد مما أدى إلى تعطيل المباراة".

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

- حرمان 75 مشجعا من المتواجدين بالمقصورة الأمامية في اللقاءمن حضور مباراتين.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعي على قرارات الحكم.

- إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة بسبب حصوله على إنذارين.

- إحالة الشكاوى المقدمة من بيراميدز والأهلى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

