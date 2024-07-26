عبدالملك: بيراميدز وضع ضغوطًا كثيرة على لاعبيه أمام الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قريب من حسم لقب الدوري المصري في حال حقق الانتصار على المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن فريق المصري نجح في تحقيق الفوز على الزمالك مؤخرًا ويمتلك عناصر جيدة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل حسم اللقب ويسعى لاستغلالها، ويمتلك لاعبين كثيرين ولا يتأثر بغياب أي لاعب، والفريق الأحمر أصبح يمتلك البديل الجاهز، عكس ما كان يحدث أمام موسيماني ثم سواريش".

وأضاف: "المباراة السابقة طاهر تعرض للإصابة وشارك رضا سليم في المباراة بشكل أساسي، ووجود بيراميدز في المنافسة لا يُشكل ضغطًا على الأهلي، بعكس لو كان الزمالك هو المنافس على اللقب".

وأكمل: "الزمالك لديه غيابات مؤثرة مثل محمد صبحي وحمزة المثلوثي وزيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة، والفريق الأبيض لا ينافس على اللقب ولكنه يلعب من أجل جماهيره، وأرى أن أي فريق قادر على تحقيق المكسب غدًا، ونفس الأمر للقاء الأهلي والمصري".

وتابع: "إدارة الزمالك منحت جوميز دعم كبير، وحرية كاملة في التعامل مع المرحلة الحالية، والضمان الوحيد لمنافسة الزمالك على السوبر المصري والإفريقي هو استمرار جوميز، الذي سيحدد الصفقات الجديدة، ولذلك أنا أؤيد استمراره في الموسم المقبل".

وزاد: "محمد عاطف لاعب الزمالك كان يجب استمراره في اللعب، ولم يلعب في مركزه الأصلي، ولعب في الظهير الأيسر، وهو من نتاج دوري المحترفين، بينما مهاب ياسر من العناصر التي ستتطور وهو لم يظهر بـ10% من مستواه حتى الآن، وسيف جعفر موجود أيضا لكن يبدو أنه خارج حسابات جوميز مؤقتا".

وأضاف: "يورشيتش مدرب بيراميدز بحسب ما علمت فأنه فنيًا ليس قويًا ولا يمتاز بالهدوء على الخط ولا يتحكم في غرفة الملابس، ولكن سلسلة المكسب في الدوري كانت تغطي على أمور كثيرة، وإدارته لمواجهتي الأهلي لم يكن جيدا وكان عليه اللعب بـ كريم حافظ في المباراة الثانية ظهير أيسر بدلا من أحمد توفيق، أما المباراة الأولى كان العكس طالما لن يبدا بالشيبي كان الأفضل وجود توفيق".

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز وضعت ضغوط أكثر على المدرب ولاعبيه بعد أزمة التذاكر، ولكن أرى أن وليد الكرتي كان يستحق ركلة جزاء بعد تدخل كريم فؤاد. والحكم الألماني فيلكس تسفاير كان أفضل من الإسباني روخاس الذي أدار اللقاء الاول بكثير.