موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجير ميكالي لخوض مباراته الثانية في أولمبياد باريس أمام منتخب أوزباكستان والمقررة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم.

وكان منتخب مصر قد تعادل بدون أهداف في ضربة البداية مع منتخب الدومينيكان، ويحتاج منتخب مصر للفوز من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.

ويتقاسم منتخب مصر وصافة المجموعة بنقطة واحدة مع منتخب الدومينيكان بينما يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

موعد مباراة مصر المقبلة في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة مصر وأوزبكستان على ملعب لابوجوار في مدينة نانت الفرنسية، السبت المقبل 27 يوليو، وتنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في تمام الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت القاهرة فيما تذاع تليفزيونيًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

تشكيل المنتخب المتوقع أمام أوزباكستان

استقر البرازيلي ميكالي على مواجهة أوزباكستان بتشكيل مكون من: "حمزة علاء في حراسة المرمى و عمر فايد و أحمد عيد و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس في الدفاع، و محمد شحاتة و محمد النني و أحمد عاطف قطة في الوسط، و أحمد زيزو وإبراهيم عادل و أسامة فيصل في الهجوم".