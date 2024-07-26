عقوبة تأديبية وراء استبعاد عواد من مباراة الزمالك وبيراميدز “خاص”

استبعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك محمد عواد حارس المرمى من مباراة بيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم بالدوري المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة.

وأكدت مصدر خاصة لـ “كورة 365″، أنه تم استبعاد محمد عواد حارس الفريق بالرغم من إصابة زميله محمد صبحي وعدم تواجده، بسبب عقوبة تأديبية.

وأشارت المصدر إلى أن قرار استبعاد حارس الفريق بفرمان من جوميز المدير الفني للأبيض بالاتفاق مع إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وأوضح: “محمد عواد يرفض الجلوس على دكة البدلاء، حيث افتعل أزمة عقب مباراة بلدية المحلة، لذلك تم استبعاده من مباراتي بروكسي في مسابقة كأس مصر، والداخلية بالدوري”.

وواصل: “عواد يرفض شروط نادي الزمالك بخصوص تجديد تعاقده وهي تخفيض راتبه نظرًا لظروف الأبيض المادية التي يعاني منها”.

وأكمل: “عقد عواد حاليًا مع الأبيض مقابل 18 مليون جنيه هذا الموسم، واللاعب يرفض تخفيض عقده لـ 10 ملايين جنيها”.

واختتم: “الزمالك يسعى لحسم صفقة حارس مرمى قبل مباراة السوبر الأفريقي ضد الاهلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد تأكد غياب صبحي لأكثر من شهر، حيث فتح خط المفاوضات مع محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا”.

وينتهي عقد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له الرحيل مجانًا في ظل رفضه التجديد.