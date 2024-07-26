نادٍ ليبي يفاوض ثنائي الاهلي ومهاجم الزمالك

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي تفاصيل المفاوضات مع ثنائي الاهلي ومهاجم الزمالك، وذلك بعد التعاقد مع محمود علاء مدافع الأبيض.

وكان نادي السويحلي الليبي قد تعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه، لمدة عام.

وقال الترهوني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”: “تعاقدنا مع محمود علاء مدافع الأبيض لمدة عام مع إمكانية التجديد، واللاعب سيكون متواجدًا في ليبيا منتصف الشهر المقبل”.

وتابع: “تم فتح خط المفاوضات من قبل مع أحمد القندوسي لاعب الاهلي قبل أن تتم إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، وكان موافق على الانتقال لنا”.

وأشار إلى أنه تم إعادة فتح المفاوضات مرة أخرى مع القلعة الحمراء واللاعب، وإن شاء الله يوجد علامات إيجابية في التفاوض وما زال الأمر مبكرًا”.

وأكمل: “تواصلنا أيضًا مع عمرو السولية لاعب الاهلي، عن طريق الاتصال مع وكيل أعماله، وما زالنا في مفاوضات معه”.

واسترسل: “نادي الاتحاد الليبي دخل في منافسة معنا للتعاقد مع السولية”.

واختتم: “نرغب في التعاقد مع لاعب أخر من الزمالك أرفض الإفصاح عنه وهو يشارك في مركز الهجوم، مشيرًا إلى وجود مفاوضات سابقة مع التونسي سيف الجزيري شهر ديسمبر الماضي ولكن المفاوضات لم تكتمل”.