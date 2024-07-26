"بينهم السعيد ودونجا".. 12 لاعبا يرفعون شعار أصدقاء الأمس منافسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة الفريقين معاً، مشاركة العديد من اللاعبين الذين سبق لهم أرتداء قميص الفريقين، وعلى رأسهم عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك الحالي وبيراميدز السابق.

وتضم قائمة بيراميدز العديد من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الفارس الأبيض من قبل، وهم "أحمد توفيق، أحمد الشناوي، مصطفى فتحي، يوسف أسامة نبيه، مروان حمدي، علي جبر ومحمود دونجا".

كما تشهد قائمة الفارس الأبيض ، تواجد 5 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص بيراميدز، وهم "عبد الله السعيد، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، ناصر منسي".

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، وهو يأتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعهم من 27 مباراة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.