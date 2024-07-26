شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يحفز اللاعبين لتحقيق الانتصار الأول ضد أوزباكستان.. واستمرار غياب كوكا وصابر والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي جلسة مع اللاعبين بحضور محمد بركات المشرف على المنتخب واللواء حلمي مشهور رئيس البعثة تحدث فيها عن أهمية الفوز على أوزباكستان المقرر لها غدا السبت في الجولة الثانية لأولمبياد باريس 2024، لخوض اللقاء الأخير أمام إسبانيا بمعنويات كبيرة وبدون ضغوط الوداع المبكر للأولمبياد.



واكتفى منتخب مصر الأولمبى بالتعادل السلبي أمام منافسه الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من إسبانيا وأوزباكستان.



ويستمر غياب أحمد حسن كوكا عن صفوف المنتخب في هذه المباراة للإصابة كما يستمر غياب محمود صابر لاعب الوسط للإيقاف، على أن يعود الثنائي بنسبة كبيرة للمنتخب في المباراة الثالثة والأخيرة الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الإسباني.



ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وخاض قبل مواجهة أوزباكستان 37 مباراة، حقق 11 انتصارا وتعادل 6 مرات، بينما تلقى 20 هزيمة، وسجل لاعبو الفراعنة 67 هدفًا وتلقت شباكهم 89.



والتقى منتخبا مصر وأوزباكستان على الصعيد الأولمبي في أكتوبر الماضي وديا، وقتها حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند،ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الهدف الوحيد لأوزباكستان بعد خطأ من حسام عبد المجيد وعمر فايد أسفر عن انفراد المنتخب الأوزبكى بمرمى حمزة علاء وتسجيل الهدف الأول، بينما سجل هدف التعادل للفراعنة بلال مظهر في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، مستفيدا من تمريرة محمد أشرف، وفي الدقيقة ألأخيرة من زمن اللقاء تمكن زياد فرج من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الأولمبى.

وتضم بعثة المنتخب كلا من حمزة علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبى ومحمد حمدي فى الدفاع، ومحمد الننى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.