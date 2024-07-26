شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينافس الأهلى على ضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى منافسة جديدة مع الأهلى من أجل ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأت المنافسة بين الأهلى بيراميدز، حيث يكثف كل طرف منهما مفاوضاته مع بن رمضان وناديه المجرى من أجل حسم الصفقة لصالحه.

ويكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع بن رمضان لتدعيم مركز الوسط وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ورفع الأهلي عرضه المالي نظير التعاقد مع بن رمضان ليصل إلى مليون و700 ألف دولار أمريكي، في محاولة أخيرة لإقناع النادي المجري بالموافقة على بيع لاعبه، لاسيما وأن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع بن رمضان على التفاصيل المالية الخاصة بعقده مع الأهلي والذي سيمتد لمدة 4 سنوات قادمة.