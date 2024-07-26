شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز اليوم الجمعة 26 - 7- 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع بيراميدزعلى ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

2_نتيجة أخر ظهور للزمالك وبيراميدز في الدوري

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بيراميدز من الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 20.08 مليون يورو

4_ مواجهات الزمالك وبيراميدز

التقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاء قبل موقعة الليلة، حقق الفارس الأبيض 11 فوز، مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل،

سجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 29 مباراة حقق 17 فوز وستة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبيه 48 وتلقت شباكه 23 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.