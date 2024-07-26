الامارات | 1.2 مليار مشاهدة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق رقم قياسي جديد بعدد المشاهدات التراكمية يصل إلى أكثر من 1.2 مليار مشاهدة لتغطيتها متعددة اللغات لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي استمرت لمدة شهر كامل في ألمانيا، في زيادة بنسبة 27% مقارنة بعدد مشاهدات كأس أمم أوروبا 2020 الذي بلغ 0.96 مليار مشاهدة للعدد ذاته من المباريات.

وأُقيمت المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد الماضي، وهي الأخيرة من أصل 51 مباراة أقيمت بين 14 يونيو و14 يوليو، حيث فازت إسبانيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، لتحقق لقبها القاري الرابع بفضل هدف متأخر من ميكيل أويارزابال. وسجلت المباراة أكثر من 95.2 مليون مشاهدة، مما يجعلها أكثر المباريات مشاهدة في البطولة. واستقطبت تغطية الشبكة لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا 64.4 مليون مشاهد، مما يشير إلى زيادة بنسبة 50% تقريباً في عدد المشاهدين.

وحظيت مباراتا الدور نصف النهائي باهتمام كبير، حيث تابع أكثر من 54.1 مليون مشاهد النجم الصاعد لامين يامال البالغ 16 عاماً، والذي أصبح أصغر هداف في تاريخ البطولة في مباراة إسبانيا وفرنسا، كما حققت مباراة إنجلترا وهولندا 54.4 مليون مشاهدة، حيث حسم اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز النتيجة في الوقت بدل الضائع. وقد شاهد 23.8 مليون مشاهد وسطياً كل مباراة، على مدار البطولة بأكملها، وهو ما يزيد بأكثر من 5 ملايين مشاهد لكل مباراة مقارنة بمتوسط مشاهدات البطولة عام 2020.

وساهمت التغطية الرقمية عبر منصات beIN، والتي تضمنت جميع تحديثات المباريات وأبرز الأحداث بعد انتهائها وغيرها من مقابلات وتغطيات خاصة في الاستوديو، في تحقيق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة لأرقامٍ قياسية أيضاً، إذ ارتفع إجمالي عدد مرات الظهور التراكمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لـ beIN إلى 2.6 مليار مرة، مما يعكس زيادة بنسبة 261.8% مقارنة بـ 718 مليون مشاهدة خلال البطولة في عام 2020. وفي الوقت نفسه، شهد عدد مشاهدات الفيديو التراكمية عبر منصاتها زيادة بنسبة %518 من 178 مليوناً في عام 2020 إلى 1.1 مليار مشاهدة مسجلة خلال بطولة عام 2024.