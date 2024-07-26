شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى انتفاضة بيراميدز فى لقاء مثير الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الاهلى مما أضعف حظوظ الفريق السماوى في التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر بيراميدز من الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

في المقابل ، طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويفقد بيراميدز جهود نجمه محمد الشيبى بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش أمالا عريضة على لاعبيه المتألقين ماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.