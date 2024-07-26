شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من بعثة الإسكواش إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الدفعة الثانية من البعثة المصرية لناشئي الاسكواش إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من أمريكا، والتي تضم كل من، محمد زكريا بطل العالم للناشئين، فيروز أبو الخير، ومروان عسل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتقرر عودة بعثة الاسكواش المصري للناشئين قادمة من أمريكا على دفعتين، وذلك بعد تأخر بعض أفرادها على موعد الطائرة.

وتضم قائمة البعثة المصرية كلا من:

الشباب

محمد زكريا المصنف 64 عالمياً، مروان عبد السلام، عمر عزام، مروان عسل، يوسف مبروك، أدهم رشدى.

البنات

حاملة اللقب ️أمينة عرفى المصنفة 13 عالمياً، فيروز أبو الخير، نادين الحمامى، جنى جلال، ️نور مجاهد، مليكة تيمور.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

وتغلب المنتخب الوطني في المباراة النهائية على كوريا بنتيجة 2-0، حيث فاز محمد زكريا في شوط المباراة الأول على جو يونج نا بنتيجة 3-0، كما فاز مروان عسل في شوط المباراة الثاني على كون كيم بنتيجة 3-1.

بينما فاز المنتخب الناشئات على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-0، حيث فازت أمينة عرفي في شوط المباراة الأول بنتيجة 3-0 على كارولين فوتس، كما فازت فيروز أبو الخير على ريا نافاني بنتيجة 3-0 في الشوط الثاني.

بذلك رفع منتخب مصر للناشئين رصيده من الألقاب إلى 7 بطولات عالم، ومنتخب الناشئات إلى 11 بطولة، في صدارة قائمة الأكثر تتويجاً باللقب.

أما على صعيد المنافسات الفردية، فتوجت أمينة عرفي بلقب الناشئات للعام الثالث على التوالي، وهو انجاز غير مسبوق، كما توج محمد زكريا بلقب الناشئين للمرة الأولى كأصغر لاعب يحصد اللقب.