شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جنازة والد باهر المحمدى عقب صلاة الجمعة بالإسماعيلية قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تقام صلاة الجنازة على والد باهر المحمدي مدافع النادي المصري، عقب صلاة الجمعة بمسجد المطافي بمدينة الإسماعيلية، وذلك بعدما ودع عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونعى باهر المحمدي وفاة والده عبر حسابه على إنستجرام، وكتب المحمدي: أبويا حبيبي في ذمة الله نسألكم الدعاء.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي في اللقاء المرتقب والمقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتقد المصري خدمات 8 لاعبين وهم، الثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، وكذلك مازال موقف حسين السيد الذي يعاني من شرخ في إصبع القدم، غامضاً من المشاركة، كما يغيب أحمد عيد ومحمد طارق المتواجدين حالياً مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.