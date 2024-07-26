الليلة.. الأهلي يخشى مفاجآت المصري في مواجهة مثيرة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة ضد المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 18 للدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر من 26 لقاء بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة بقيادة مدربه علي ماهر.

ويتحفز الأهلي لتحقيق الفوز السادس عشر على التوالي في ظل مساعي حامل اللقب لاعتلاء الصدارة التي يحتلها بيراميدز منذ فترة.

ويعيش الفريق الأحمر أجواء مميزة وروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الأخير على حساب بيراميدز بنتيجة 2-1 في الجولة 31 للدوري.

ويفتقد الأهلي خدمات بعض لاعبيه على رأسهم التونسي علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابات بجانب الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي أحمد نبيل "كوكا" وحمزة علاء حارس المرمى وكريم الدبيس بخلاف خالد عبد الفتاح للإيقاف.

غيابات المصري أمام الأهلي

في المقابل ، يعاني المصري غيابات مؤثرة أيضاً على رأسها الغيني أمادو باه وكريم العراقي للإيقاف والجزائري عبد الرحيم دغموم والحارس عصام ثروت وأحمد أيمن منصور وحسين السيد للإصابة ومواطنه غيلاس قناوي للسفر إلى بلاده لحل أزمة الخدمة العسكرية بجانب محمد طارق وأحمد عيد للمشاركة في الأولمبياد.