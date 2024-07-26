شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن صدارة الدوري أمام المصري البورسعيدى الليلة في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

مباراة الليلة بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين حيث يرغب الاهلى في مواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو قمة المسابقة فيما يرغب المصري في تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

وحقق الاهلى 15 انتصار متتالى فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتعد مباراة الاهلى والمصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

فاز الاهلى على بيراميدز بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل المصري البورسعيدى مع المقاولون بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدوري،

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة خالد عبد الفتاح للإيقاف بعد الطرد في لقاء بيراميدز كما يغيب مروان عطية بسبب احتفاله بزفافه فيما يغيب طاهر محمد طاهر وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأحمد عبد القادر بسبب الاصابة والثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الاوليمبى.

ويعانى معلول من الاصابة بقطع فى وتر اكيليس فيما يعانى عمرو السولية من شد فى عضلة السمانة ويعانى أحمد عبد القادر من جزع في الرباط الخارجي للركبة، ويعانى محمود متولى من الاصابة بشد فى العضلة الضامة، ويعانى طاهر محمد طاهر من التواء في الكاحل.

وفي المقابل، طالب على ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدى لاعبيه بإستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل تعزيز حظوظهم بإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة.

ويفتقد المصري للثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، كما يغيب أحمد عيد المتواجد حالياً مع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.