شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام المربع الذهبى أبرزهم.. الزمالك يطارد 3 تحديات أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يطارد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ثلاثة تحديات في مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى،ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile) يأتي على رأسها اقتحام المربع الذهبى خاصة أن الفريق الأبيض يحتل المركز الخامس برصيد 48 والفوز يرفع رصيده إلى النقطة 51 ليتخطى مودرن سبورت الذى يحتل المركز الرابع.

وتأتى ثانى التحديات أمام الزمالك هي استمرار مواصلة الانتصارات المحلية مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض،بعد الفوز في اللقاء الماضى أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف،كما يستهدف الخواجة مواصلة الاعتماد على اللاعبين الشباب لمنحهم الفرصة كاملة،والاطمئنان على جودتهم،وجدارتهم باللعب ضمن صفوف الفريق الأول.

ويتمثل أخر تحدى أمام البرتغالى جوزيه جوميز في كيفية التغلب على الغيابات التي يعانى منها الفريق،وعلى رأسها خط الدفاع بعد تأكد غياب التونسي حمزة المثلوثى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء حيث يبحث الخواجة عن أكثر من طريقة للتغلب على النقص العددى في الخط الخلفى.



ويبقى الحل الأول أمام جوميز الدفع بمصطفى الزنارى في خط الدفاع بجوار اللاعب الشاب أحمد مجدى،رغم عدم جاهزيته الكاملة بسبب عودته مؤخراً من الإصابة ولكنه سيبقى مجبراً على هذا القرار لنقص البدائل المتاحة، كما يفكر جوميز في الدفع بلاعب شاب آخر في هذا المركز ولكن حينها سيكون الأمر مخاطرة كبيرة لنقص الخبرات.