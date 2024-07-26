شكرا لقرائتكم خبر عن كارباتي لفيف الأوكراني يطلب التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نادي كارباتي لفيف الاوكراني في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم محمود صابر لاعب الفريق السماوي، وقدم النادي الأوكراني عرضاً رسمياً لبيراميدز لضم اللاعب.

وكان بيراميدز قد فعل بند شراء صابر من النجوم في 2021، ويمتد تعاقد صابر مع بيراميدز حتى نهاية موسم 2026، وخاض صابر الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات بقميص فريقي زد وبيراميدز.

جدير بالذكر أن محمود صابر يتواجد ضمن بعثة المنتخب الأولمبى التى تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.