شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر والسولية وخالد عبد الفتاح أبرز 10 غيابات عن الأهلى أمام المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة المصري البورسعيدى كل من، محمود متولي وأحمد عبد القادر وعلي معلول وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر للإصابة.

بينما يغيب خالد عبد الفتاح عن صفوف الأهلي أمام المصري بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام بيراميدز في المباراة الماضية التي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية.

بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، أكرم توفيق، بيرسي تاو، محمد عبدالله، وحسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي، ومحمود عبد المنعم "كهربا".