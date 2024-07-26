بيراميدز يسعى للتمسك بقمة الدوري أمام الزمالك الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مواجهة اليوم هي بمثابة محطة فاصلة في مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري، خاصة بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الاهلى، مما أضعف حظوظ الفريق السماوى في التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم محتلا المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

ويسعى المدرب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لمواصلة مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.

على الجانب الآخر، طالب المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويفقد بيراميدز جهود نجمه محمد الشيبى بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة.

ويضع يورتشيتش أمالا عريضة على لاعبيه المتألقين ماييلى ومصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: احمد فتوح ومصطفي الزناري وأحمد مجدي وعمر جابر

خط الوسط: محمد اشرف روقا وعبد الله السعيد وناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفي شلبي واوباما وناصر منسي

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى, احمد الشناوي.

خط الدفاع: احمد توفيق واحمد سامي وأسامة جلال وكريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين.

خط الهجوم: رمضان صبحي وماييلي ومصطفي فتحي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.