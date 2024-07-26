اليوم.. حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.. التفاصيل والموعد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الجمعة، افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الصيفية 2024.

وتقام الأولمبياد في باريس بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها العاصمة الفرنسية دورة الألعاب الصيفية، حيث أقيمت من قبل في عام 1924.

وستشهد الأولمبياد التنافس في 329 مسابقة بـ 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4 رياضات مضافة)، بمشاركة 10500 رياضي يتنافسون على 306 ميداليات، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري، على أن تنتهي الأحد 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.

وتنطلق فعاليات الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويستمر الحفل 3 ساعات و45 دقيقة.

وسينطلق الحفل بموكب للقوارب يحمل الرياضيين على طول نهر السين، وستقام عروض فنية على ضفاف النهر في مواقع مختلفة.

ويتألف العرض من 12 قسما مختلفا، يتضمن حوالي 3 آلاف فنان من راقصين ومغنيين يتمركزون على ضفتي النهر والجسور والمعالم السياحية، كما أن ثلثا الحفل وقت حفل الافتتاح سيكون في عز النهار وستكون هناك عروض جوية في العاصمة الفرنسية.

كما سيتم استعراض الوفود على متن 85 قاربا على نهار السين وسط ألفي راقص يقدمون عروضا فنية، ومع حضور جماهيري يصل إلى 300 ألف متفرج.

القنوات الناقلة

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق منافسات أولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة غير المشفرة beIN Sports HD.