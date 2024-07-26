تشكيل إضطراري لـ الزمالك في مواجهة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه بيراميدز مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن اللقاء نجم خط الدفاع حمزه المثلوثي ومهاب ياسر لتراكم البطاقات الصفراء وكذلك سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة واستقر المدير الفنى على الدفع بمصطفى الزناري كبديل للمثلوثى.

كما يغيب محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد إصابته بشرخ في عظمة العضد إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى زيزو.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - أحمد مجدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد (دونجا) - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمار ياسر ( سيد عبد الله نيمار) - يوسف أوباما - مصطفى شلبي.