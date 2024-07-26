الأهلي يواجه المصري اليوم على استاد برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اليوم فريق النادي الأهلي مع النادي المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز لكرة القدم، تقام المباراة تمام التاسعة مساء باستاد برج العرب.

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لعب الفريقان 126 طوال تاريخ الفريقين بالدوري، كانت المباراة الأولى يوم 5 نوفمبر 1948 في الموسم الأول للدوري العام، وفاز الأهلي 3- صفر، أحرزها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، وآخر مباراة في الدور الأول هذا الموسم يوم 19 سبتمبر 2023 وانتهت بفوز الأهلي 4-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين وهدف لكل من رضا سليم وكريم فؤاد.

فاز الأهلي في 70 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 180 هدفا مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي ثلاث مرات، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998، والثالثة في 19 سبتمبر 2023، والفوز 4-1 مرتين، و4-2 مرة واحدة، و3- صفر خمسة مرات، وأكبر فوز للمصري 3- صفر مرتين.

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة "إينو" برصيد أربعة أهداف لكل منهما.