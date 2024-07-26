موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيراميدز فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ١٨ لبطولة الدوري الممتاز، المقررة باستاد القاهرة الدولى.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حالة من الحذر الشديد فى ظل المواجهة مع متصدر الجدول ويسعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلى تحقيق الفوز بالثلاث نقاط أملًا فى التقدم ودخول المربع الذهبى، حيث يحتل المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة بعد الفوز الأخير على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

حرص المدير الفنى على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز ومواصلة الانتصارات المحلية وشرح بعض الأمور الفنية وكذلك نقاط القوة والضعف للمنافس بعد أن شاهد مباراتى بيراميدز أمام الأهلى ووضع الخطة المناسبة التى يحقق من خلالها الهدف الذى يسعى إليه.

أما فريق بيراميدز فإنه يحتل المركز الأول برصيد ٦٨ نقطة بعد خسارتين متتاليتين أمام الأهلى منافسه ويسعى لاستعادة الانتصارات وتجديد أمله فى المنافسة على درع الدوري، خاصة أن الخسارة تبعده تمامًا فى ظل وجود ثلاث مباريات مؤجلة للأهلى.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري:

تُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل حصري عبر فضائية أون تايم سبورتس.