باريس 2024 تنطلق بأغرب حفل إفتتاح في التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نهر السين بعاصمة النور، على ظهر المراكب النهرية، التي ستسير لمسافة 6 كيلومترات، وسيتواجد الجمهور، لأول مرة في تاريخ الأولمبياد، على جانبي النهر "القذر السام"، بدلا من تواجدهم في المدرجات، كما جرت العادة.

وسيسير نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية دولية مختلفة، حتى الوصول إلى ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.

وأعلنت اللجنة المنظمة، ان الحضور الجماهير المتوقع، يقدر بـ300 ألف مشجع، وهو أكبر حضور أيضاً في التاريخ الرياضي، لدورات الألعاب الصيفية.

موعد افتتاح "تاريخي" أولمبياد باريس 2024

يبدأ حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، وسيقام الحفل، لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، خارج ملاعب المستطيل الأخضر، بمشاركة 35 ألف شرطي مدني و18 ألف جندي من الجيش، لتأمين الألعاب.

وعادة ما كان استاد العاصمة "بارك دي برانس"، هو الذي يحتضن الحفل وفقرة دخول الرياضيين، ولكن باريس ستستخدم نهر "السين" الشهير هذه المرة، لحفل الافتتاح، على ان يقام العرض التقليدي للرياضيين في القوارب، وسيتم مرور القوارب بالمعالم الباريسية الأكثر شهرة.

قنوات مجانية عربية لبث حفل أكبر إفتتاح أولمبي

حصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق بث منافسات أولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل حفل الافتتاح عبر قناتها المفتوحة وغير المشفرة، كما تنقل قنوات الكأس القطرية أيضا فعاليات أولمبياد باريس 2024