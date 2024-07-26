تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه منافسه المصري البورسعيدي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد الأهلي خدمات بعض لاعبيه على رأسهم التونسي علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابات بجانب الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي أحمد نبيل "كوكا" وحمزة علاء حارس المرمى وكريم الدبيس بخلاف خالد عبد الفتاح للإيقاف.

التشكيل المتوقع للاهلي أمام المصري

ومن المنتظر أن يعتمد الأهلي على تشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور- أليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام أبو علي.