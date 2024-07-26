تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تحدياً صعباً في مباراة اليوم امام الزمالك في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

ويعاني بيراميدز من عدة غيابات مؤثرة حيث يغيب كلا من محمود مرعي وأحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف وكريم حافظ للإصابة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز امام الزمالك

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - رمضان صبحي ( محمود زلاكة).