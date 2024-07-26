أول تعليق من الأهلي بعد قرار رابطة الأندية بإيقاف الشيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
كشف مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، موقف النادي الأهلي من قرارات رابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة الفريق وبيراميدز.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية، إيقاف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز 3 مباريات وتحويله إلى لجنة الانضباط.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي: "لا تعليق على قرارات لجنة الانضباط، باعتبارها الجهة المنوط بها محاسبة المخطئين والمتجاوزين".
وأضاف: "ونأمل أن تكون العقوبات سريعه وتتناسب مع الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في مباراة بيراميدز وكانت علي مرأى ومسمع من الجميع".
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