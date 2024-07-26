شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم عرضا 4 أضعاف الأهلى لضم عمر الساعى من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى منافسة شرسة مع الأهلى على ضم عمر الساعى لاعب وسط فريق الإسماعيلى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدم بيراميدز بعرض لضم عمر الساعى من الإسماعيلى، حيث كشف مصدر مطلع أن عرض بيراميدز أعلى بما يقارب 4 أضعاف من العرض المقدم من النادى الأهلى.

وتابع المصدر تصريحاته أن عمر الساعى وإدارة الإسماعيلى يبحثان عن العرض الأعلى سعرًا، مشيرًا إلى أن العرض المقدم من بيراميدز يشمل امتيازات عديدة للنادى واللاعب، الأمر الذى يجعله الأفضل من بين العروض حتى الآن.

واستكمل المصدر حديثه، موضحًا أن الأهلى ما زال يصارع من أجل إتمام الصفقة وهو ما ستشهده الأيام المقبلة، موضحًا أن الزمالك بعيد عن المشهد ولم يتقدم بأى عروض لضم اللاعب.