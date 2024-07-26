شكرا لقرائتكم خبر عن سبب شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وتحويلهما للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية تحويل شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

وجاءت شكوى بيراميدز ضدّ إمام عاشور بداعي تحريض زميله حسين الشحات على عدم مصافحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد أداء النشيد الوطني، كما تمت شكوى خالد عبد الفتاح لجلوسه على مقاعد البدلاء بعد تلقيه البطاقة الحمراء وهو ما يخالف اللوائح، حيث كان يفترض أن يغادر الملعب.

وقام مسئولي بيراميدز بتوثيق كافة الشكاوى التي قدمت ضد اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الأهلي بالفيديو والصور.

وكانت رابطة الأندية قررت أيضاً تحويل ممدوح عيد رئيس بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي لاعبى بيراميدز للجنة الانضباط.



شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح



شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح