شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يعلن تعاقده مع الصقر أحمد حسن كابتن الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الزمالك في مثل هذا اليوم 26 يوليو 2011 تعاقده الرسمي مع أحمد حسن قائد منتخب مصر بعد نهاية تعاقده مع النادى الاهلى.

وسجل أحمد حسن مسيرة مميزة بقميص نادى الزمالك بعدما شارك فى 44 مباراة وسجل 14 هدفاً وصنع ثلاثة أخرى وحصد بطولة كأس مصر موسم 2013.

ويمتلك الصقر رصيدا كبيرا من البطولات في كافة الأندية التي لعب البداية كانت مع الإسماعيلى ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا فى 2005-2006، ثم ثلاثية الدورى والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدورى مع الأهلي، ولقب وحيد فى كل من كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا فى 1998 و2006 2008 و2010.



رقم قياسى حطمه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، بخوضه 184 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة، متفوقًا على الحارس السعودى الشهير محمد الدعيع وعلى مواطنه وهداف الكرة المصرية حسام حسن، ليتربع الصقر على عرش عمادة لاعبى العالم فى إنجاز شخصى فريد وقتها.



وأعلن أحمد حسن، فى 30 نوفمبر 2013، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.