شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: التعاون المصرى الفرنسى بالرياضة يعكس تميز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أن التعاون المصرى الفرنسى فى مجال الرياضة يعبر عن العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين.

وقال الدكتور صبحي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، اليوم الجمعة، إن التعاون الرياضي يأتي ضمن العلاقات العامة المتميزة بين البلدين وخاصة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى مباحثاته المثمرة مع وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا.

كما شدد على أن من أوجه التعاون المشترك، اتفاقية جاهزة على التوقيع تتضمن المجال الشبابي والرياضي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الرياضة الفرنسية بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، مشيرا إلى "احتمالية توقيعها خلال هذه الزيارة أو خلال الزيارات القادمة".

يذكر أن هذه الاتفاقية تتضمن برنامجا لتدريب اللاعبات المصريات لكرة القدم، لفئتي تحت سن 17 و20 عاما، بهدف الاهتمام بكرة القدم النسائية واكتشاف مواهب وقدرات اللاعبة المصرية الرائعة لكرة القدم في المستقبل.

وتأتي تصريحات الدكتور صبحي في إطار زيارته الحالية لباريس بصحبة بعثة مصر الرسمية التي وصلت أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية لخوض دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور صبحي أن البعثة المصرية تشارك بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة.

وأوضح أن هذه البعثة هي أكثر بعثة استطاعت الفوز في كل البطولات السابقة، كما تتضمن لاعبين في مرحلة سنية أصغر لتأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 والمقررة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأضاف "ليس كل من يشارك عليه أن يحرز ميدالية، لكن هناك أبطالا مؤهلين لمثل هذه المشاركة في الأولمبياد وأن يشعروا بإحساس الدورة الأولمبية .. هذا في حد ذاته تأهيل للشباب المصري"، لافتا إلى عقد اجتماعات لإعداد خطط وبرنامج زمني محدد لعدد الألعاب التي سيتم التنافس عليها.

وتابع "نشارك لننافس ونحرز ميداليات ولكن كل دورة لها محددات معينة للمشاركة وسقف التوقعات لإحراز الميداليات من 6 إلى 8، وقد نصل إلى 10 ميداليات مدروسة من قبل اللجنة الأولمبية والوزارة في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو والسلاح والرماية والخماسي الحديث".

يذكر أنه على مدار تاريخ مصر الأولمبي، شارك الفراعنة في 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة أولمبية تم تنظيمها وجاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميا بناء على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقرر انطلاقها مساء اليوم /الجمعة/ حيث سيقام حفل الافتتاح بشكل استثنائي وفريد من نوعه على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية.