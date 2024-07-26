شكرا لقرائتكم خبر عن من هو "الشناوى" حارس الزمالك الجديد قبل ظهوره أمام بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" من الظهور فى حماية عرين الزمالك للمرة الأولى فى تاريخه أمام بيراميدز ، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتم تصعيد فيها الحارس الذي يلعب بفريق 2004 ولكن تم تصعيده أكثر من مرة، منها مع المدير الفني البرتغالي الأسبق فيريرا وحينها كان محمود حارسًا لفريق الأمل.

ولم يظهر محمود الشناوي في أي مباراة رسمية مع نادي الزمالك منذ تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

وتم استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق التي تستعد مواجهة بيراميدز، بعد إصابته بشرخ في الكتف ، فيما تم استبعاد محمد عواد بسبب أزمة تمديد تعاقده.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على بروكسي بكأس مصر، ثم الفوز على الداخلية بالدوري، فيما يحاول بيراميدز تعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، للتمسك بأمل التتويج ببطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من برصيد 48 نقطة من أصل 27 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز في صدارة الترتيب ترتيب جدول الدوري العام برصيد 68، من أصل 29 مواجهة.