شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري.. بيرسى تاو الشحات وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

مباراة الليلة بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين، حيث يرغب الأهلى في مواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو قمة المسابقة، فيما يرغب المصري في تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصري مكوناً من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد. في خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أكرم توفيق. في الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، وسام أبو عليويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 29 مباراة (21 فوزا، 3 هزائم، و5 تعادلات).

ويأتي الأهلي وصيفًا برصيد 66 نقطة من 26 مباراة فقط (21 فوزا، هزيمتان، و3 تعادلات).

بينما يقع المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 30 مباراة (15 فوز، 8 هزائم، و7 تعادلات).