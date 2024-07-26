شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"60" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادى الاهلى ، بعيد ميلاده 60 اليوم الجمعة فهو من مواليد 26 يوليو 1964. وبدأ موسيمانى مسيرته كمدير فني عام 2001 برفقة سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ليحصد لقبي كأس أم تي أن وكأس جنوب أفريقيا عامي 2004 و2005 على الترتيب.

شغل موسيمانى منصب مساعد المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا منذ عام 2007 حتى عام 2010، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني عام 2012، وتمت إقالته بعد الفشل في الصعود لكأس الأمم الإفريقية، والأداء المخيب للآمال للفريق في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.



قاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة.



وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".



كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.



وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017 .



موسيمانى جاء للأهلي في فترة صعبة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصب المدير الفني للقلعة الحمراء ، ليصنع المجد مع الأهلى.



ولعب الأهلى فى عهد موسيمانى 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.



توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".



وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.