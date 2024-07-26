الليلة.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والمصري في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الاهلى ضيفاً ثقيلا على فريق المصري البورسعيدى، مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين حيث يرغب الاهلى في مواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو قمة المسابقة، فيما يرغب المصري في تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

ونجح الاهلى في تحقيق 15 انتصار متتالى فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتعد مواجهة الليلة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويدخل الاهلى مواجهة الليلة محتلا المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

ويدخل المصري البورسعيدى مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من: خالد عبد الفتاح للإيقاف بعد الطرد في لقاء بيراميدز، ومروان عطية بسبب احتفاله بزفافه، فيما يغيب طاهر محمد طاهر وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأحمد عبد القادر بسبب الاصابة والثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الاوليمبى.

على الجانب الآخر، طالب على ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدى، لاعبيه بإستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل تعزيز حظوظهم بإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة.

ويغيب عن المصري في مباراة اليوم الثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، كما يغيب أحمد عيد المتواجد حالياً مع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبوعلي - بيرسي تاو.

تشكيل المصري المتوقع

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد دبش - عمرو موسى - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حماده - سمير فكري - معتز زدام.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي - ميدو جابر.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.